Йшлося про отримання ліцензії на продаж пального.

Затримано виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві під час одержання хабаря.

Як повідомляє Служба безпеки України, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано одержання ним хабаря від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. Чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

В СБУ зазначають, що для "переговорів" з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. При цьому зазначають, що задокументовано одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримано його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

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Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Корупція в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва, якого піймали 15 травня 2023 року на отриманні другого траншу хабаря на суму $450 тис., зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією.

Журналіст Віталій Глагола розповідав, що прикордонники затримали Князєва в 1 км від Румунії і екс-очільника Верховного суду доставили у відділ прикордонної служби "Солотвино", де перевіряли версію щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України. Він їхав в авто Voskswagen у якості пасажира.

15 травня 2023 року Князєва затримали під час отримання другого траншу хабаря на суму $450 тис. А в січні стало відомо, що за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. Сума застави становила 18,168 млн грн.

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