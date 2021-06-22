Ще 23 особи було врятовано.

Упродовж трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинули 40 осіб, з них - 6 дітей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Упродовж трьох вихідних на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них - 6 дітей. Ще 23 особи врятовано", - повідомили рятувальники.

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Зокрема, розповіли у ДСНС, у м. Приморськ (Запорізька область) 21 червня на узбережжі Азовського моря рятувальники на моторному човні врятували та доставили до берега двох осіб: громадянина 1979 року народження та громадянку 1981 року народження, яких на надувному човні віднесло на відстань близько 1 тис. 200 м від берега.

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Автор: Тетяна Поляковська