Поблизу села Лебедівка потонули три людини, ще одну намагалися повернути до життя лікарі.
Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі зникли дві особи, в тому числі дитина. За попередніми даними, вони потонули.
Ще одну дитину, 2017 року народження, врятували місцеві. Вона померла в кареті швидкої медичної допомоги після проведених реанімаційних заходів.
Читайте такожУ ДТП загинула 21-річна українська рекордсменка (фото)До пошукових робіт від ДСНС було залучено 11 осіб та три одиниці техніки.
Того ж дня рятувальникам повідомили, що на річці Кам’янка поблизу села Триліси на човні перебувало вісім осіб.
Сім з них самостійно дісталися до берега, одна потонула.
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