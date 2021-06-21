Медики намагалися реанімувати дитину, однак не змогли.

Поблизу села Лебедівка потонули три людини, ще одну намагалися повернути до життя лікарі.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі зникли дві особи, в тому числі дитина. За попередніми даними, вони потонули.

Ще одну дитину, 2017 року народження, врятували місцеві. Вона померла в кареті швидкої медичної допомоги після проведених реанімаційних заходів.

Читайте такожУ ДТП загинула 21-річна українська рекордсменка (фото)До пошукових робіт від ДСНС було залучено 11 осіб та три одиниці техніки.

Того ж дня рятувальникам повідомили, що на річці Кам’янка поблизу села Триліси на човні перебувало вісім осіб.

Сім з них самостійно дісталися до берега, одна потонула.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська