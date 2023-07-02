Серед загиблих 31 чоловік, 18 жінок і двоє дітей.

В суботу, 1 липня 2023 року, на заході Кенії сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії загинули 52 людини, серед яких і діти.

Як повідомляє The Guardian, вантажівка з контейнером з’їхала з дороги і влетіла в інші автомобілі та людей, що стояли біля перехрестя. Губернатор округу Керічо, де сталася катастрофа, Ерік Мутай заявив, що серед загиблих 31 чоловік, 18 жінок і двоє дітей.

"Аварія сталася миттєво. Багато з людей не встигли втекти. Було багато плутанини, тому що люди кричали з усіх боків, і всі бігли на місце аварії, – розповів один із свідків трагічної ДТП Джоел Ротіч.

Водночас міністр транспорту Кіпчумба Муркомен розповів про 32 поранених. Посадовець також запевнив, що на цьому перехресті переглянуть заходи безпеки. Він додав, що вантажівка, що спричинила аварію, зареєстрована в Руанді.

Смертельні ДТП: інші інциденти

18 червня у криваву ДТП в Туреччині потрапив автобус з туристами з РФ. Їх везли з готелів Аланії в аеропорт, коли автобус влетів у фуру. Водій помер на місці.

17 червня у смертельну ДТП потрапила автівка з чотирьма дітьми. Жінка, що була за кермом, загинула на місці. Діти віком від 5 до 15 років отримали різні травми та були ушпиталені.

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