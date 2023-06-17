В машині були діти віком від 5 до 15 років.

Сьогодні, 17 червня, біля села Веселинівка Броварського району Київської області сталася ДТП під час якої 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, зазначивши при цьому, що жінка загинула. Четверо дітей отримали травми різного ступеня важкості. Наразі всі діти, які були в салоні авто госпіталізовані.

"Наслідки трагічні - жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив Нєбитов.

Відео дня

ДТП та діти

12 червня на Вінниччині сталася ДТП, в якій постраждала дворічна дівчинка. Дитина у тяжкому стані. Аварія трапилася увечері. Іномарка на швидкості врізалась у ВАЗ на перехресті села Вороновиця. В салоні легковика був 62-річний водій з дружиною, донькою та двома онуками. Водій загинув, донька та онука - в тяжкому стані. Родичі шукають для них донорів. 24-річний водій іномарки теж потрапив до лікарні. Чи був він тверезий і з якою швидкістю їхав через населений пункт, мають встановити слідчі.

3 червня 2023 року сталася жахлива ДТП на Полтавщині. Загинули четверо людей, серед них дитина. В одній з машин загинули всі, крім 11-річної дівчинки.

Зіткнулися автомобіль "Subaru", під керуванням 40-річного водія та автомобіль "Renault", під керуванням 20-річного водія.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Subaru, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: