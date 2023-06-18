П'ятеро людей постраждали в цій аварії.

У турецькій Анталії автобус з групою російських туристів потрапив у серйозну ДТП, повідомляють російський Telegram-канал Shot, "РИА Новости", ТАСС і турецьке видання TRT.

Автобус, який віз відпочивальникыв з готелів Аланії в аеропорт, влетів в припарковану на узбіччі фуру. Внаслідок аварії водій (чоловік, який торік пережив серцевий напад) помер на місці. Передбачається, що причиною ДТП стала втрата ним управління.

З 33 росіян, які були пасажирами автобуса, п'ятеро госпіталізовані (два гіда і троє туристів). ТАСС пише, що щонайменше шість російських туристів постраждали в ДТП. TRT повідомляє, що стан одного з них важкий.

До місця аварії було направлено велику кількість поліції, пожежників і медичних бригад. Постраждалі були доставлені в лікарні, інші пасажири – в аеропорт.

Смерті російських туристів за кордоном - що повідомлялося

Раніше цього місяця в Червоному морі біля єгипетської Хургади акула напала на російського туриста на очах у численних свідків.

Згодом рибалки вистежили і зловили акулу, яка з'їла туриста. Половину його тулуба виловили в морі, іншу – витягли з черева акули, яку тепер збираються забальзамувати для подальшого експонування в музеї Інституту морських наук і заповідників Червоного моря.

На інцидент бурхливо відреагували в соцмережах українці. У київській столиці навіть пропонують встановити пам'ятник акулі, з'їла туриста з Росії.

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