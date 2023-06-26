Тіла загиблих і одного потерпілого деблокували з понівеченої автівки рятувальники.

В Черкаській області внаслідок ДТП загинуло чотири людини, ще шість постраждали.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС. "На трасі "Стрий-Ізварине", поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля Renault", - повідомили подробиці в ДСНС.

Рятувальники відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС провели деблокування чотирьох загиблих та одного постраждалого із понівеченого легкового автомобіля.

Відео дня

ДТП в Україні

В Україні часто трапляються страшні ДТП, Так одна із них сталася 25 червня поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині. Там внаслідок аварії загинули три 17-річні дівчини: дві - на місці події, ще одна дівчина померла в кареті швидкої допомоги. Ще троє молодих людей віком від 16 до 18 років отримали травми та були госпіталізовані.

За кермом був поліцейський одного з територіальних підрозділів у стані алкогольного сп'яніння.

Вас також можуть зацікавити новини: