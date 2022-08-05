Під час обшуку чоловік намагався застрелити представників СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова", - йдеться у повідомленні.

Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років, а потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе", - додали в СБУ.

За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.

Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

За даними СБУ, багато років ворог працював над тим, аби наситити своїми агентами різні органи влади і силові структури України.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Раніше повідомлялося про затримання колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді.

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