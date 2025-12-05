Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зі Службою безпеки України викрили злочинну групу.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, у справі фігурує народна депутатка України. Вона очолювала викриту злочинну групу.

"Тривають першочергові слідчі дії. Деталі - згодом", - додали в НАБУ.

Відео дня

Водночас "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних структурах пише, що йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Анну Скороход.

Як стверджують джерела, у Скороход проводять обшуки. Її підозрюють в отриманні крупного хабаря. Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Оновлено о 9:45. Сама Скороход також підтвердила обшуки. У Facebook вона заявила, що у її помешканні проводяться слідчі дії, але назвала це "прямим тиском" на опозицію.

"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - зазначила вона.

Хто така Анна Скороход

Нагадаємо, що Анна Скороход — українська народна депутатка, обрана у 2019-му від 93-го виборчого округу (Київщина). Після приходу до парламенту увійшла до фракції Слуга народу та працювала в комітеті з енергетики і ЖКГ.

Втім, уже в листопаді 2019-го Скороход виключили з фракції після того, як вона заявила політичне переслідування через голосування проти законопроєктів, які підтримувала фракція.

Нині вона належить до групи За майбутнє у Верховній Раді.

У ЗМІ також з’являються повідомлення про її фінанси — квартира, кілька авто, інвестиції в бізнес. При цьому джерела зазначають, що її колишній чоловік (росіянин за походженням) наразі активно заробляє на контрактах на наметові укриття та мають стосунок до будівельних компаній.

Останнім часом Скороход виходить на публіку з критикою дій влади, армії та системи — її позиції викликають суперечки й часто стають приводом для скандалів.

Вас також можуть зацікавити новини: