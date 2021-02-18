Після вступу у так звану «групу смерті» поведінка киянки почала змінюватися.

Родич 13-річної киянки, яка покінчила з життям, стрибнувши з 17 поверху 2 лютого, розповів про вплив на дитину так званих «груп смерті».

Подробиці інциденту у Facebook повідомив В’ячеслав Видиборець.

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За його словами, дівчинка захоплювалася малюванням, віршами, вивченням мов, а також мала гарні відносини з родиною. Однак після вступу у так звану «групу смерті» поведінка киянки почала змінюватися.

«Пропало бажання робити уроки, не випускала телефон з рук під час їжі й занять. На запитання бабусі: «Як справи?», відповідала: «Ще поки не здохла». Часто малювала чорною ручкою людей без очей», – ділиться чоловік.

Одного разу, виходячи з бабусею з дому, поцікавилася, як людина падає з балкона, а потім зробила фото балкону сусідньої багатоповерхівки та комусь надіслала.

«Кілька ночей перед трагедією Ніка не спала. Їй просто не давали спати. Як з’ясувалося, щоночі рівно о 4:20 «куратори» давали їй завдання. Від безсоння піднявся тиск і дуже боліла голова», – уточнив Видиборець.

«Приходячи додому зі школи, ділилася абсолютно всіма новинами, але про групу не казала. Вже після трагедії з’ясувалося, що перед стрибком вона відправила голосове повідомлення «Нарешті я помру», – написав чоловік, додавши, що з листування з незнайомцями збереглися тільки кілька малюнків.

Серія загадкових отруєнь

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.

17 лютого ще дві школярки – цього разу з Умані – потрапили до лікарень з отруєнням. По 10 пігулок Дротаверину діти прийняли на території школи. Наразі вони під наглядом медиків.

18 лютого в Україні підтвердили третій випадок отруєння школяра пігулками. Цього разу лікарі рятували життя 15-річного киянина.

Що таке Дротаверин

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН