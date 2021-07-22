На батьків вже склали адміністративний протокол за невиконання ними своїх обов'язків по вихованню.

У Київській області співробітники поліції знайшли і повернули додому двох малолітніх дітей, які втекли з дому.

Про це заявити у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Інцидент стався в ніч проти 22 липня після того, як близько першої години ночі правоохоронцям повідомили про те, що на проїжджій частині в селі Тарасівка гуляють два близнюки чотирьох років.

На місце оперативно приїхали патрульні, підібрали дітей і почали обхід дворів. Знайти будинок хлопчиків вдалося за кілька годин.

Виявилося, що, поки всі інші родичі спали, малюки перелізли через паркан і пішли гуляти. Ще в їхній родині є троє інших неповнолітніх дітей.

На батьків вже склали адміністративний протокол за невиконання ними своїх обов'язків по вихованню.

Нагадаємо, що у квітні в Київській області зник 2-річний Богдан Униченко - хоча батьки повідомили про його зникнення лише через 5 годин, хлопчик знайшовся в цілості та неушкодженості.

А раніше цього місяця в Кременчуці Полтавської області знайшли мертвим зниклого 8-річного Анатолія Желабікова. Тіло дитини виявили в місцевому озері.

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Автор: Станислав Кожемякин