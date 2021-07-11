Тіло дитини виявили сьогодні, 11 липня, на дні озера в Кременчуці.

У Кременчуці Полтавської області знайшли мертвим 8-річного хлопчика Анатолія Желабікова, який зник напередодні.

Як повідомили в поліції Полтавської області, тіло дитини виявили сьогодні, 11 липня, близько 15 години на території колишніх "артскладів" Кременчука.

"Про зникнення хлопчика 10 липня, близько 21-ї, до поліції повідомила його мати. Негайно до розшуку зниклої дитини долучилися поліцейські Кременчука, рятувальники, водолази державної служби з надзвичайних ситуацій та комунального підприємства "Кременчук аква-сервіс", нацгвардійці та представники громадськості", - розповіли в поліції.

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Тіло дитини знайшли водолази під час обстеження озера. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Як повідомила речниця поліції Кременчука Анна Васенко, за словами матері, вона разом із сином та компанією людей відпочивали там на березі, передає Суспільне. Через деякий час вони помітили, що хлопець зник, після чого звернулася до поліції.

Вночі до пошуків хлопчика долучилися надзвичайники, підрозділ Національної гвардії, кінологи, волонтери та жителі міста.

Зазначається, що слідів насильницької смерті на тілі дитини немає.

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Автор: Олександр Топчій