Вранці дитину знайшли біля болота разом зі своїм собакою.

На Черкащині правоохоронці разом з місцевими жителями розшукали 6-річного хлопчика, який зник у лісі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Дитина зникла ввечері. На пошуки хлопчика було залучено місцевих поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Вранці маленького Сашка знайшли. Він зляканий сидів біля болота, обіймаючи свого собаку», - йдеться у повідомленні.

В МВС розповіли, що 29 травня, o 23:20 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик. Про його зникнення повідомили батьки, які з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина проте, пошуки були марні. Вони просили допомоги поліції.

Було піднято по тривозі поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії.

За даними МВС, допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів. Також до пошуків долучилися і небайдужі люди.

«Поліцейські з'ясували, що малий Сашко грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю - хлопчик побіг за ним. Собака повів малого до лісу, а там обоє зникли. Пошукові роботи тривали всю ніч», - розповіли в поліції.

Було обстежено квадрат в районі 10-ти кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя. Всі вірили, що хлопчик обов'язково знайдеться живий та неушкоджений. Однак пошуки ускладнювала темна пора ті те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася.

Групи пошуковців розділилися по всьому периметру лісу. На ранок, о 5:30 хлопчика знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша і плакав, зазначили в МВС.

З хлопчиком все гаразд. Його доставили додому і передали рідним.

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Автор: Тамара Отовська