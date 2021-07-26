Батьків двох малолітніх дітей досі не можуть знайти.

У Запоріжжі дворічна дівчинка намагалася знайти маму й ледь не випала з відкритого вікна квартири на другому поверсі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Небезпеку вчасно помітив боєць Національної гвардії, який проходив повз будинок. Він миттєво схопився за кондиціонер, дістався до вікна, де стояла дитина, й врятував її від падіння.

Батьків вдома не було, зате там побачили її меншу сестричку. Знайти вдалося дідуся - куди поділися батьки він пояснити не зміг, їх шукають правоохоронці. Дівчинці, що ледь не випала з вікна, восени буде три роки, її меншій сестрі зараз рік і сім місяців. Вони зараз перебувають у лікарні під доглядом лікарів.

Деталі дізнавайтеся з сюжету нижче:

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині 30-річний чоловік врятував двох потопаючих у річці жінок і дитину, які потрапили у вир і вже перебували під водою. "Йому почали аплодувати, кричали що він герой. Ми його засоромили й він утік", - розповіла очевидець.

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Автор: Юрій Годован