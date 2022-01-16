Мама 14-річного хлопця каже, що з її сина жорстоко познущалася місцева компанія.

У Запорізькій області поліція розслідує справу про катування групою підлітків неповнолітнього. За словами матері 14-річного Єгора, який постраждав від знущань, його, зокрема, змушували ковтати підпалені сигарети та обливали роздягненого на вулиці холодною водою.

Як інформує Відділ комунікації поліції Запорізької області, вчора близько 23:40 до відділу поліції №6 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від матері 14-річного підлітка про те, що з її сина знущались однолітки.

Попередньо встановлено, що ввечері 15 січня група неповнолітніх - шестеро осіб віком від 12 до 15 років - запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

У поліції зазначили, що родичі почали шукати хлопця самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома.

Особи всіх шістьох зловмисників встановлено, правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали у присутності батьків.

Читайте такожПотрапив до лікарні з пролежнями: у поліції Черкас розповіли нові подробиці смерті 7-річного хлопчикаЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як розповіла виданню "061.ua" мама 14-річного Єгора, колишні однокласники жорстоко знущалися з її сина: били, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою, роздягли та вивели на вулицю.

"Йому подзвонила дівчинка, і він пішов на зустріч. Я його знайшла близько 18:00. У нього відібрали телефон. Він не прийшов додому, і я почала дзвонити йому, але його телефон був відключений. Потім я знайшла його старий телефон і почала обдзвонювати всіх, хто є в записній книжці. Мені сказали, що бачили його зі Славком. Знайшла маму цього хлопчика, і нам сказали адресу, за якою він проживає. Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики, і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати підпалені сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили й холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали", - розповіла мама потерпілого.

Вона каже, що викликала "швидку" і поліцію, які приїхали оперативно.

Як повідомляв УНІАН, раніше понівечений хлопчик з Черкас помер у лікарні після катувань. 7-річного Андрія госпіталізували з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала в термінальній комі.

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