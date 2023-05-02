Він консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного колишнього топ-посадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора, мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомив прес-центр СБУ, після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України.

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"Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ. У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Діяльність поплічників Януковича

Народний депутат України двох попередніх скликань Євген Балицький, який підписав з президентом Росії Володимиром Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до Російської Федерації, отримав "совєтніка" - одіозного в Україні міністра освіти уряду Віктора Януковича Дмитра Табачника.