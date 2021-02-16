28-річний киянин приїхав на СТО, щоб повернути автомобіль, який він орендував на місяць.

У Солом'янському районі Києва чоловіка побили і утримували в наручниках на станції технічного обслуговування автомобілів.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на своє джерело.

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За їхніми даними, інцидент стався на проспекті Відрадному. 28-річний киянин приїхав на СТО, щоб повернути автомобіль, який він орендував на місяць. Однак на Skoda Fabia виявилися сліди пошкодження - автомобіль був подряпаний. Через це і розгорівся конфлікт.

"Чоловіка побили і кілька годин тримали в наручниках", – додало джерело.

В інших обставинах події зараз розбираються правоохоронці.

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Автор: УНІАН