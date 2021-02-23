Контрабанду привезли під виглядом пряжі.

Сьогодні в морському порту "Чорноморськ" правоохоронці виявили 7,5 тонн контрабандного тютюну.

Читайте такожУ Вінниці затримали чоловіка, який погрожував лікарям зброєю (фото)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, в ході реалізації оперативної інформації представники загону спільно з співробітниками митниці блокували спробу незаконного переміщення партії тютюну для кальяну.

«У порт теплоходом з Туреччини прибув причіп турецької реєстрації, який викликав інтерес у оперативників. У ході поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники виявили приховані короби з тютюном для кальяну серед тюків пряжі, якими, згідно із супровідними документами, мав бути завантажений весь причіп», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином цим причепом до Києва планували доставити не тільки пряжу, а й 195 коробів тютюну для кальяну загальною вагою близько 7,5 тонни.

Зараз тривають перевірочні заходи з метою винесення правового рішення і підрахунку вартості контрабанди.

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Автор: Лариса Козова