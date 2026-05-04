Вилучені автомобілі та багато готівки: поліція 'гостювала' у посадовців ТЦК майже по всій Україні

Проведено масштабні відпрацювання по всій Україні - 44 обшуки за місцями проживання фігурантів.

В 16 регіонах України правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу Територіальних центрів комплектування (ТЦК), вилучено автомобілі, мотоцикли та великі обсяги готівки. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Йдеться про незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК.

"Серед задокументованих фактів - незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів - начальник РТЦК в Одесі - за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн", - сказано в повідомлені.

При цьому зазначається, що йдеться як про чинних, так і про колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів.

В поліції зазначають, що, зокрема, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК - 6,6 млн грн. В Нацполіції наголосили:

"У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях, ДБР та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні - 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни".

При цьому розповіли, що вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень.

"Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Корупція в ТЦК

Як повідомляв УНІАН, наречена колишнього чиновника ТЦК Богдана Васкевича випадково розкрила його розкішне життя.

Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування, в ході якого з'ясувалося, що ексвійськовий користується елітною нерухомістю, що належить його родичу.

Зазначається, що про розкішне життя Васкевича стало відомо завдяки знімкам його нареченої - блогерки Аліни з Одеси, котра опублікувала кілька фотографій зі своїм нареченим, обличчя якого вона приховала сердечком.

За татуюванням на руці журналісти встановили, що на знімках Богдан Васкевич, який не менше 8 років обіймав різні посади в районних ТЦК Одеси та Одеської області. У жовтні 2023 року його називали заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

На спільних з Васкевичем фотографіях Аліна позувала, зокрема, у преміальному львівському готелі та SPA-комплексі Emily Resort. Журналісти зазначили, що ніч у найдешевшому номері цього готелю коштує не менше 12 тисяч гривень.

Крім того, блогерка фотографувалася в ліфті елітного житлового комплексу в Одесі. Журналісти додали, що на деяких знімках присутній і її наречений.

Журналісти, вивчивши дані з реєстру прав на нерухоме майно, з'ясували, що квартирою площею 145 кв. метрів і паркомісцем у цьому житловому комплексі володіє рідний дядько Васкевича - Ігор Рожко.

Також журналісти з інформації в держреєстрі дізналися, що за квартиру три роки тому нібито заплатили 5,5 мільйона гривень. Однак подібні квартири на сайтах з оголошеннями про продаж нерухомості в середньому продають за ціною близько 20 мільйонів гривень.

Журналісти розповіли, що Богдан Васкевич і його батько Аркадій є фігурантами розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР). Воно розпочалося у 2025 році.

Зазначається, що батько Богдана Васкевича обіймав посаду голови Овідіопольського РТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні коштів за сприяння в ухиленні від призову під час мобілізації. За даними слідства, на отримані гроші Аркадій Васкевич придбав низку об'єктів нерухомості та транспортних засобів, які згодом зареєстрували на членів сім'ї та близьких осіб.

