Співробітники карного розшуку Нацполіції Полтавської області виявили та затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї 24-річної дружини.
Про це повідомили на Telegram-каналі управління.
Поспілкувавшись з родичами Олексія Білоусова, правоохоронці склали його психологічний портрет, завдяки якому знайшли підозрюваного на горищі покинутої школи.
Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування і вбивства, пов'язаного зі зґвалтуванням, а також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Чоловік зізнався у скоєному і зараз співпрацює зі слідством.
Також стали відомі моторошні обставини вбивства 24-річної матері двох дітей Ангеліни Омельченко.
Першими тривогу забили її батьки — вони раптово втратили з дочкою зв'язок, коли вона поверталася додому.
Тіло Ангеліни виявили 25 липня в яблуневому саду на околиці села Біленченківка у Гадяцькому районі — вона лежала напівоголеною та з кляпом у роті.
Молоду матір зґвалтували та задушили, не залишивши жодного шансу на виживання.
Нагадаємо, що на початку травня Полтавську область потрясла смерть 16-річної Марії Бондаренко, тіло якої виявили біля дороги в селі Бреусівка з множинними ушкодженнями на тілі.