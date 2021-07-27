Першими тривогу забили батьки Ангеліни Омельченко - вони раптово втратили з дочкою зв'язок.

Співробітники карного розшуку Нацполіції Полтавської області виявили та затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї 24-річної дружини.

Про це повідомили на Telegram-каналі управління.

Поспілкувавшись з родичами Олексія Білоусова, правоохоронці склали його психологічний портрет, завдяки якому знайшли підозрюваного на горищі покинутої школи.

Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування і вбивства, пов'язаного зі зґвалтуванням, а також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Чоловік зізнався у скоєному і зараз співпрацює зі слідством.

Також стали відомі моторошні обставини вбивства 24-річної матері двох дітей Ангеліни Омельченко.

Першими тривогу забили її батьки — вони раптово втратили з дочкою зв'язок, коли вона поверталася додому.

Тіло Ангеліни виявили 25 липня в яблуневому саду на околиці села Біленченківка у Гадяцькому районі — вона лежала напівоголеною та з кляпом у роті.

Молоду матір зґвалтували та задушили, не залишивши жодного шансу на виживання.

Нагадаємо, що на початку травня Полтавську область потрясла смерть 16-річної Марії Бондаренко, тіло якої виявили біля дороги в селі Бреусівка з множинними ушкодженнями на тілі.

Автор: Станислав Кожемякин