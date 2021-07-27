У вбитої залишилось двоє дітей, знайомі родини просять про допомогу.

На Полтавщині поліція розслідує вбивство 24-річної Ангеліни Омельченко, матері двох дітей. Правоохоронці мають підстави вважати, що жінку зґвалтував та вбив її чоловік Олексій Бєлоусов. Наразі його шукає поліція.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, 25 липня правоохоронці отримали повідомлення, що в яблуневому саду на околиці села Біленченківка знайшли тіло молодої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Поліція відкрила кримінальну справу та почала розслідування. Слідчі обґрунтовано підозрюють у скоєнні мешканця місця Гадяч 1994 року народження. Громадян, яким відоме місце переховування Бєлоусова, закликають звернутись з цією інформацією до правоохоронців.

Місцеві ЗМІ тим часом повідомляють, що у вбитої залишилось двоє дітей. Тепер знайомі та рідні родини, де сталась трагедія, просять небайдужих людей про матеріальну допомогу.

Як пише "Гадяч city", Ангеліна і раніше зверталася до поліції з приводу домашнього насильства.

Так, чоловік побив Ангеліну ще у червні, але вона не звернулася до поліції. 11 липня дівчина звернулася до Гадяцької міської лікарні з приводу чергового побиття. Лікарі під час огляду встановили, що дівчину щей зґвалтували. Втім, про сексуальне насильство вона вирішила не повідомляти. Лише згодом в поліції її вмовили написати відповідну заяву.

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Начальник ВП №1 Миргородського районного відділу поліції Петро Токар у спілкуванні з журналістами зазначив, що через це був втрачений час на збір доказів. Чоловіка вже б мали затримати.

Місцеві кажуть, що не помічали, що в родині Ангеліни коїться щось погане. Дівчина мовчала, її діти теж. Та з’ясувалося, що чоловік бив Ангеліну уже два роки. Нещодавно ситуація погіршилась, бо чоловік поїхав на заробітки і запідозрив, що дружина зраджує його.

Та мешканці Біленченківки наголошують, що це неможливо, адже в маленькому селі усе видно, як на долоні. Після повернення чоловіка сталася трагедія.

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Автор: Дмитро Захаров