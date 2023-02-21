Ймовірно, зрадник в рясі перебував під дією наркотичних речовин.

У тимчасово окупованому Мелітополі зрадника в рясі застукали за дивною поведінкою. Ймовірно, він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь", дивну поведінку священника, який пішов на співпрацю з ворогом, зафіксували камери відеонагляду. На кадрах видно, що піп у неприродній позі кілька хвилин дивиться в небо, опустивши руки.

"У тимчасово окупованому Мелітополі зрадники в рясах ловлять обідній "прихід". Так би мовити, спілкуються із Господом через космос", - іронічно прокоментувало видання, натякнувши, що герой відео перебуває під наркотиками.

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Ситуація в Мелітополі

За даними мера Мелітополя Федорова, 17 лютого через тимчасово окупований Мелітополь на Запорізький напрямок привезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Крім того, окупанти готуються до оборони Мелітопольського району - будують декілька ліній оборони, підземні міста і бункери.

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