Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двох Honda, Kia, два Volkswagen, Ford і Renault.

Про це повідомляє "Еспресо".

Зі слів свідка, він рухався в напрямку Обухова на Honda і побачив, що перед ним почало розкручувати KIA і ще один автомобіль. За інерцією вони потрощили інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.

За попередніми даними, внаслідок аварії госпіталізовано п'ять осіб з травмами різного ступеня тяжкості. Обійшлося без загиблих.

Дорогу перекрили, пропускають лише місцевих жителів. На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Деталі масштабної аварії з'ясує слідство.

Раніше у Голосіївському районі Києва в ніч на неділю, 12 вересня, сталася аварія за участю автомобіля таксі. Водій віз пасажирку, заснув і перекинувся.

Окрім того, у столиці легковик з дуже нетверезим водієм влетів в авто патрульних. Правоохоронців госпіталізували.

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Автор: Катерина Гірник