Аварія у Хмельницькій області трапилася увечері 11 вересня, повідомили рятувальники.

У Хмельницькій області поблизу села Привороття Друге внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль Ford Focus з’їхав з дороги у ставок і потонув. Рятувальники дістали авто на поверхню, у ньому було тіло загиблого.

ДТП на Хмельниччині сталася у суботу, 11 вересня, після 17:00, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

Рятувальники по прибуттю на місці події встановили, що авто було на відстані близько п'яти метрів від берега та на глибині три метри.

Також з’ясувалося, що на момент ДТП в ньому перебувало троє людей, водій та двоє пасажирів. Після падіння авто у воду 38-річний водій вибрався назовні, а ще одного 38-річного пасажира врятував свідок аварії, який одразу кинувся на допомогу постраждалим.

Читайте такожУ Києві дуже п’яний чоловік на легковику "влетів" у патрульне авто: поліцейські госпіталізовані (фото)"Щоб дістати автівку, до місця події також було залучено бійців водолазно-рятувального відділення села Устя. Водолази спустилися на дно водойми й приєднали троси до автомобіля, після чого за допомогою крану його підняли на поверхню. Під час огляду його салону було виявлено тіло чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучали три одиниці техніки та 11 рятувальників. Причини та обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в селищі Безлюдівка під Харковом мікроавтобус, в якому знаходилися хлопець і дівчина, з'їхав у водойму. В результаті інциденту люди потонули.

За непідтвердженими даними, до трагедії хлопець і дівчина знаходилися на задньому сидінні авто і кохалися.

Автор: Тамара Отовська