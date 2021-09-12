Серйозне ДТП в Києві трапилося у центрі міста, повідомили правоохоронці.

У Києві легковик з дуже нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.

ДТП у Києві сталася близько четвертої ранку на бульварі Лесі Українки, повідомляє Патрульна поліції Києва.

"Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень (0,2 проміле).

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте такожАвто опинилося на своєму даху: у Києві таксист віз пасажирку й заснув – ЗМІНа місце надзвичайної події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, в Україні за керування транспортним засобом у стані сп'яніння загрожує штраф та позбавлення права кермувати авто.

Раніше стало відомо, що 12 вересня у Києві на бульварі Лесі Українки водій на BMW виїхав на смугу, призначену для громадського транспорту, і його вирішили зупинити правоохоронці.

Водій почав тікати, налетів на трьох лежачих поліцейських та майже "втратив" колесо. Пізніше втікача затримали.

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк