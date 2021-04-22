У якості жертв зловмисники обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку.

Правоохоронці затримали шість членів злочинної групи, які вбивали жителів Харкова заради заволодіння їхніми квартирами.

Читайте такожУ Харкові грабіжник виніс з обмінника 1,6 мільйона гривеньПро це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, на початку 2019 року 36-річний харків’янин разом зі своєю 47-річною знайомою створили злочинну організацію, до складу якої увійшли інші особи.

Зазначається, що схема зловмисників полягала у шахрайському заволодінні нерухомим майном та подальшому умисному вбивстві його власників. У якості жертв обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку. Для махінацій із майном використовувались підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж зловмисники отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

Зокрема, встановлено, що у квітні 2020 року на підставі підробленої довіреності укладено договір купівлі-продажу квартири, розташованої по пр. Гагаріна у Харкові, між організаторкою групи та іншим членом групи. У подальшому зазначене приміщення продали іншому громадянину.

«При цьому, щоб звільнити квартиру, члени організованої групи перевезли потерпілу в заздалегідь підготовлене місце утримання — іншу квартиру. Потерпіла підняла галас і привернула до себе увагу сусідів. Зловмисники вирішили позбавитися жінки та відвезли її до будинку, розташованого в смт Козача Лопань Дергачівського району. Деякий час потерпілій робили ін’єкції невстановленим на цей час препаратом, а потім задушили дротом», - йдеться у повідомленні.

Крім того, члени організованої групи аналогічним чином заволоділи квартирою, розташованою по вул. Плитковій у Харкові, а 56-річного власника помешкання вбили шляхом його отруєння.

Також задокументовано три факти замаху на заволодіння іншими квартирами, розташованими в Харкові.

За даними прокуратури, 21 квітня в порядку ст. 208 КПК України затримано організатора та організаторку злочинної організації та її 4 активних членів. Вказаним 6 особам повідомлено про підозру за фактами створення і участі в злочинній організації, умисного вбивства, шахрайства, вчиненого злочинною організацією, підроблення документів.

У ході проведених обшуків виявлено паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, а також виявлено жінку похилого віку, яку члени злочинної організації заздалегідь вивезли до іншого приміщення для подальшого утримання та, імовірно, вбивства.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші члени злочинної організації, в тому числі в державних та правоохоронних органах, та їхня причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Максимальне покарання, що загрожує зловмисникам, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Світлана Макринська