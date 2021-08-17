До викрадення дитини може бути причетний її батько – громадянин Німеччини.

Поліція розшукує чоловіка, який викрав 6-річного хлопчика на Черкащині.

Про це інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Зазначається, що до поліції 16 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 18:30 в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика.

"Коли малолітній бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопчика до салону й поїхав у невідомому напрямку. До викрадення дитини може бути причетний батько дитини, громадянин Німеччини. Про це заявили рідні", - йдеться у повідомленні.

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Для розшуку зловмисника орієнтовані всі наряди поліції.

Наразі місцеперебування чоловіка та дитини встановлюють працівники карного розшуку та оперативники Черкаського районного управління поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська