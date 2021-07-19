У квітні було затримано чотирьох учасників угруповання, ще одну особу оголошено в розшук.

На Київщині судитимуть учасників банди, які викрали людей та діамант вартістю понад $300 тис.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

У повідомленні сказано, що п’ятеро зловмисників за попередньою змовою організували злочинне угруповання задля вчинення розбійних нападів. Зокрема, на початку січня в Обухівському районі чоловіки викрали рідкісний камінь - блакитний діамант вартістю більш ніж $300 тис.

У квітні було затримано чотирьох учасників угруповання, ще одну особу оголошено в розшук.

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Під час обшуків у місцях проживання зловмисників правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda та Mazda, якими пересувались зловмисники.

Вони обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 ("розбій"), ч. 3 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ст. 257 ("бандитизм") Кримінального кодексу. За скоєне їм загрожує ув’язнення до 15 років з конфіскацією майна.

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Автор: Надя Пришляк