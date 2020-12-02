Спалах АЧС виявлено наприкінці листопада на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту села Кам'яне.

У Савранському районі Одеської області на нелегальній фермі зафіксовано спалах небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

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Як повідомляє Роздільнянська райдержадміністрація з посиланням на управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації, спалах АЧС виявлено наприкінці листопада на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту села Кам'яне.

«Проведено дії з ліквідації вогнища захворювання, вжито необхідних заходів щодо профілактики і ліквідації АЧС у господарствах, діяльність яких пов'язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Лариса Козова