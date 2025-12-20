Зеленський підкреслив, що вибори можуть відбуватися тоді, коли є безпека для їх проведення.

Російський диктатор Володимир Путін не може вирішувати, коли і в якому форматі проходитимуть вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру сказав президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, якщо будуть в Україні вибори, чи проводитимуться вони і на тимчасово окупованих територіях, Зеленський наголосив, що "не Путіну вирішувати, коли, в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські, народу України, громадян України".

"Він точно не громадянин України, і тому він точно не буде впливати ні на що. І ні на результат, тим паче", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що на виборах голосують громадяни України:

"Тут можемо забезпечити чесні, прозорі вибори. Тут завжди є представники, іноземні спостерігачі, які фіксують легітимність виборів. Також, безумовно, є практика закордонних голосувань".

Голосування за кордоном

Водночас у нинішній ситуації, підкреслив він, "якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то трішечки буде ускладненість через кількість українців, але для цього є всі завдання Міністерству закордонних справ, вони вже цим почали займатись".

"Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити щодо можливої інфраструктури за кордоном, щоб це було комфортно для голосування", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що "вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення, і, тоді я думаю, що і велика кількість українців з-за кордону приїде в Україну".

Голосування на окупованих територіях

"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитись вибори, бо зрозуміло, як вони будуть проводитись. Як завжди це робить Росія. Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховує вже голоси", - наголосив він.

Від чого залежить проведення виборів

Зеленський додав, що вибори залежать від двох речей: безпеки та законодавства:

"Якщо під час війни, - законодавство треба якимось чином… Знаходити кроки щодо змін. Але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше. Можливості українців проголосувати", - сказав Зеленський і додав, що проголосувати мають і військовослужбовці, які захищають державу.

Говорячи про питання безпеки, президент зауважив, що "ми говорили вже з американськими партнерами - вони порушували це питання". "Якщо порушують, значить, знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни, або припинення вогню як мінімум на час виборів", - зауважив він.

Путін про вибори в Україні

Як повідомлялося, раніше Путін заявив, що "готовий подумати" щодо того, аби припинити завдавати ударів углиб території України на час виборів.

Він висловив думку, що громадяни України, які проживають в Росії, мають також право голосування. Путін навів дані, згідно з якими на території Росії начебто проживає від 5 до 10 мільйонів громадян України.

