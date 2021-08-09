У Харківській області троє поліцейських намагалися затримати повністю голого чоловіка, однак той відчайдушно чинив опір.
Інцидент стався у Вовчанську, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
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Правоохоронці приїхали на виклик про хуліганство і зіткнулися з неадекватним голим чоловіком. Поліцейські намагалися його затримати, в тому числі застосувавши газовий балончик. Однак хуліган чинив опір і вдарив одного з копів ногою, коли той впав, "відбігаючи" від неадеквата.
Чому чоловік розгулював голяка і чи вдалося поліцейським зрештою його затримати після епічної сутички поки невідомо.
Як зазначили в прес-службі Нацполіції в Харківській області, голого чоловіка затримували за хуліганство, додає ТСН.
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