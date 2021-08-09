Правоохоронці приїхали на виклик про хуліганство і зіткнулися в "нерівному бою" із неадекватним голим чоловіком.

У Харківській області троє поліцейських намагалися затримати повністю голого чоловіка, однак той відчайдушно чинив опір.

Інцидент стався у Вовчанську, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

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Правоохоронці приїхали на виклик про хуліганство і зіткнулися з неадекватним голим чоловіком. Поліцейські намагалися його затримати, в тому числі застосувавши газовий балончик. Однак хуліган чинив опір і вдарив одного з копів ногою, коли той впав, "відбігаючи" від неадеквата.

Чому чоловік розгулював голяка і чи вдалося поліцейським зрештою його затримати після епічної сутички поки невідомо.

Як зазначили в прес-службі Нацполіції в Харківській області, голого чоловіка затримували за хуліганство, додає ТСН.

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Автор: Олександр Топчій