У Ковелі Волинської області повністю голий чоловік прийшов до церкви. За таку витівку його оштрафували.
Про це йдеться в повідомлення Ковельського районного суду.
Інцидент трапився ще 3 травня о 12:00 в храмі Воскресіння Славуще на вулиці Тараса Боровця, 5.
Патрульні приїхали до церкви, зняли на камеру голого чоловіка і склали на нього протокол про адміністративне порушення.
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Під час судового засідання чоловік не зміг пояснити, чому прийшов до церкви голий.
У результаті суд визнав чоловіка винним у порушенні громадського порядку і присудив йому 51 гривню штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.