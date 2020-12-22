Чоловіка і дружину госпіталізовано до медичного закладу.

На Київщині затримали чоловіка, який стріляв у своїх односельців.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у селі Логвин Володарського району невідомий увірвався до будинку й намагався вбити подружжя.

Правоохоронці встановили, що зловмисник у камуфльованій формі та масці зайшов до будинку через незачинені двері та здійснив декілька пострілів у власників помешкання. У цей момент в ліжку була дитина, вона не постраждала. Після цього чоловік, який стріляв, зник в невідомому напрямку.

Подружжя госпіталізували до медичного закладу, стан жінки – тяжкий.

В поліції з’ясували, що стріляв 43-річний місцевий житель. За місцем його проживання поліцейські провели обшук та вилучили речові докази, зокрема й камуфльований одяг. Також вилучено зареєстровану зброю, яку направлено для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Інші новини, які можуть вас зацікавити

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк