На Київщині затримали чоловіка, який стріляв у своїх односельців.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у селі Логвин Володарського району невідомий увірвався до будинку й намагався вбити подружжя.
Правоохоронці встановили, що зловмисник у камуфльованій формі та масці зайшов до будинку через незачинені двері та здійснив декілька пострілів у власників помешкання. У цей момент в ліжку була дитина, вона не постраждала. Після цього чоловік, який стріляв, зник в невідомому напрямку.
Подружжя госпіталізували до медичного закладу, стан жінки – тяжкий.
В поліції з’ясували, що стріляв 43-річний місцевий житель. За місцем його проживання поліцейські провели обшук та вилучили речові докази, зокрема й камуфльований одяг. Також вилучено зареєстровану зброю, яку направлено для проведення відповідних експертиз.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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