Господар тварин, які вбили кота, знайшовся, дізналися журналісти.

У середу вранці, 18 серпня, в селі Глібівка Вишгородського району Київської області біля одного з будинків два великі пси роздерли кота. Господареві собак загрожує штраф.

Пси були на самовигулі, після інциденту тварин забрав господар, повідомляє ТСН.uа з посиланням на слова мешканки котеджного містечка Світлани.

Жінка додала, що після інциденту поліція склала заяву.

"Дитина прокинулася вранці від того, що дуже сильно кричали коти, вискочила у двір, а там два великі пси без будь-яких натяків на намордники та без повідця чомусь бігали біля нашого будинку. В одну мить вони накинулися на кота й роздерли його...", – поділилася жінка.

Читайте такожУ Маріуполі чоловік побив і живцем закопав кота – соцмережі (фото)Співрозмовниця зазначила, що кота вони підібрали хворим та довго виходжували. За її словами, тварина була хорошою.

Світлана також сказала, що потім з сусідкою почала шукати псів та їх господаря. "...Він під'їхав на своєму авто, вони відразу до нього побігли...", – поділилася жінка.

За відомостями поліції Київської області, правоохоронці вивчають обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за "Порушення правил утримання собак і кішок" – це ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке правопорушення загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (становить 17 гривень).

Автор: Екатерина Присяжнюк