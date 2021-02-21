Під Львовом люди отруїлися чадним газом / фото УНІАН
У Львівській області чадним газом отруїлися троє людей.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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«21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались.
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