Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Ніжині Чернігівської області на території меблевої фабрики вибухнув опалювальний котел. Внаслідок цього майже 200 квадратних метрів підприємства охопив вогонь.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву пелетів", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білгород-Дністровському районі Одеської області стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в одноповерховій будівлі, яка прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху в будинку зруйновані вікна і двері, частково пошкоджена капітальна стіна, також повністю зруйнована вся прибудова.

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