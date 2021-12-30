В результаті вибуху в Одеській області пошкоджено житловий будинок, зазначили в ДСНС.

У середу, 29 грудня, в Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті вибуху газоповітряної суміші в приватному житловому будинку загинула людина.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інформація про вибух у будинку по вулиці Молодіжна в селі Кароліно-Бугаз надійшла до Служби порятунку приблизно о 14:20.

Читайте такожСмертельно небезпечне селфі: під Одесою підлітки ледь не загинули на ставкуЯк з'ясувалося, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в одноповерховій будівлі, яка прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Внаслідок вибуху в будинку зруйновані вікна і двері, частково пошкоджена капітальна стіна, також повністю зруйнована вся прибудова.

Попередня причина вибуху – розгерметизація газового балона.

При руйнуванні бетонної конструкції загинув чоловік, 1941 р. н.

Обставини надзвичайної події встановлюються.

Раніше стало відомо, що у Приморському районі Одеси при пожежі в житловому багатоквартирному будинку загинув 85-річний чоловік.

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