За незаконне зберігання зброї та боєприпасів чоловікові загрожує від трьох до семи років в'язниці.

У селищі Захарівка Одеської області у пенсіонера вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, обшук пройшов минулого тижня у приватному будинку 60-річного місцевого жителя.

У чоловіка виявили корпус гранати Ф-1, десять запалів, спускові важелі, більше тридцяти патронів різного калібру, незареєстровану мисливську рушницю, порох, пістолет та інше.

Всі предмети направлені на експертизу, встановлюється походження зброї.

За незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині Служба безпеки України викрила "чорного археолога", який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни та продавав їх криміналітету.

За інформацією СБУ, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Також він робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

Автор: Лариса Козова