Складність гасіння полягала в відсутності шляхів підʼїзду, однак вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати пожежу.

В Одесі через удар блискавки спалахнула церква Свято-Іверського чоловічого монастиря, який належить Української православної церкви (УПЦ МП), яку заборонили в Україні через зв’язки з РФ.

"Сьогодні зранку по вулиці Небесної сотні, виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря", - повідомили у регіональному главку ДСНС.

Йдеться, що складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. Однак вогнеборцям вдалося встановили автоколінчатий підіймач, з якого швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю.

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"Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки", - розповіли рятувальники.

Для гасіння пожежі залучалося майже півсотні вогнеборців.

У соціальних мережах очевидці події пишуть, що сталося займання у Свято-Іверському чоловічому монастирі, який належить Одеської єпархії Української православної церкви (УПЦ МП). Люди кажуть, що бачили, як у купол церкви сьогодні вранці влучила блискавка.

Люди по різному реагують на подію - в основному радіють, що обійшлося без жертв, а один з користувачів запитав: "Це якийсь знак?".

Як повідомляв УНІАН, у Руанді протягом двох днів у 2018 році внаслідок ударів блискавок в церкві загинули щонайменше 16 людей. 10 березня блискавка вдарила в церкву Адвентистів сьомого дня в провінції Нярюгуру, коли там перебувало 45 осіб. Загинуло 14 парафіян, ще десятки людей постраждали, кілька поранених перебувають у критичному стані.

Днем раніше, 9 березня, в результаті удару блискавки загинули дві людини, у тому числі дитина.

Йшлося, що інцидент з блискавкою стався менш ніж через 2 тижні після того, як в Руанді було закрито понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам і вимогам за рівнем шуму. У деяких закритих церков не було громовідводів.

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