Правоохоронці встановлюють особу загиблої та всі обставини події.

Сьогодні в Одеській області жінка загинула під колесами пасажирського поїзда.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вранці на залізничній станції Карпове.

"Вранці на переїзді біля села Виноградар жінка потрапила під пасажирський потяг. Від отриманих травм постраждала загинула на місці", - сказано у повідомленні.

На даний час на місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють особу загиблої та всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

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Автор: Лариса Козова