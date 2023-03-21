На деокупованій території є чимало ворожих боєприпасів, які не розірвалися.

В Херсонській області за добу двоє людей підірвалися на ворожих мінах, одна з них загинула.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". "Два випадки підриву сталися в Бериславському і Херсонському районах. Один з них – летальний", - йдеться у повідомленні.

В ОК нагадали, що на деокупованій території є чимало ворожих боєприпасів, які не розірвалися.

Відео дня

Зазначається, що упродовж минулої доби ворог підступно обстрілював населені пункти правобережної Херсонщини. Сам Херсон, Антонівка, Микільське і Велетенське в Херсонському районі, Львове - в Бериславському потерпали від артилерійських обстрілів і скидання розривних гранат із дронів. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, автівки, господарські споруди.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти постійно завдають ударів по Херсону і області. Так за добу, 20 березня, російські окупанти випустили по Херсонській області майже 400 снарядів із важкої артилерії та "Градів", у результаті одна людина загинула, семеро – поранено.

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