У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано зловмисника, який влаштував разом з товаришем стрілянину на кладовищі.
Як підтвердили УНІАН у місцевій поліції, НП сталася 27 травня в передмісті міста Білгород-Дністровський.
За даними поліції, вранці двоє чоловіків приїхали на кладовище в селищі Бритівка. До них підійшла жінка, якій вони видалися підозрілими. Чоловіки почали ображати її, і та, щоб уникнути конфлікту, попрямувала до будинку охоронця кладовища.
В цей час один зі зловмисників дістав зброю і почав стріляти жінці услід. На постріли вийшов 72-річний охоронець, в якого також відкрили стрілянину.
Пенсіонер дістав поранення в область серця, а також правої щоки з переломом нижньої щелепи. Його госпіталізовано.
На сьогодні одного підозрюваного затримано, пошуки іншого тривають.
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