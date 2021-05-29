Госпіталізовано 72-річного охоронця, який дістав поранення в обличчя і область серця.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано зловмисника, який влаштував разом з товаришем стрілянину на кладовищі.

Як підтвердили УНІАН у місцевій поліції, НП сталася 27 травня в передмісті міста Білгород-Дністровський.

За даними поліції, вранці двоє чоловіків приїхали на кладовище в селищі Бритівка. До них підійшла жінка, якій вони видалися підозрілими. Чоловіки почали ображати її, і та, щоб уникнути конфлікту, попрямувала до будинку охоронця кладовища.

В цей час один зі зловмисників дістав зброю і почав стріляти жінці услід. На постріли вийшов 72-річний охоронець, в якого також відкрили стрілянину.

Пенсіонер дістав поранення в область серця, а також правої щоки з переломом нижньої щелепи. Його госпіталізовано.

На сьогодні одного підозрюваного затримано, пошуки іншого тривають.

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Автор: Лариса Козова