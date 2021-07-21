Поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство".

У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка між пасажирами, в ході якої було розпилено сльозогінний газ.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

На запису видно, що на станції деякий час стояв потяг, через що запах газу проник всередину вагона. "Бідні люди, які встигли надихатися цього. Причини і сторони конфлікту встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, сьогодні на станції метро "Хрещатик" між двома групами пасажирів виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу.

Про конфлікт у поліції дізналися під час моніторингу інтернету.

Читайте такожУ Києві чоловік впав під потяг метро і загинув, на станціях утворилися натовпи (фото, відео)

Правоохоронці встановлюють усіх учасників та з'ясовують обставини події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

ОНОВЛЕНО. Як повідомив у своєму Телеграм-каналі лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась, бійка сталася між націоналістами та людьми з лівими поглядами. "Є утрати з обох сторін", - згодом додав він.

Карась також оприлюднив більш повну відеоверсію того, що сталося в підземці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Юрій Годован, Антоніна Доломанжи