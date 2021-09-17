На Сумщині зафіксовано спалах кишкової інфекції в одній зі шкіл - до медиків звернулися вже понад три десятки осіб.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Спалах стався у Попівській сільській раді 16 вересня. До лікарів вже звернулася 31 особа (зокрема 26 дітей та 5 дорослих) з Попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів.
Всі вони повідомили про блювоту, нудоту, рідкі випорожнення або болі в животі. Стан тих, хто звернувся оцінюється як легкий, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.
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У зв'язку з тим, що трапилося, навчання в школі перевели на дистанційну форму, а головне обласне управління Держпродспоживслужби почало санітарно-епідеміологічне розслідування, призначивши інспекцію в шкільну їдальню.
Раніше УНІАН вже повідомляв про інше отруєння - у шести вихованців дитсадка у віці 4-5 років в місті Чорноморськ Одеської області діагностували гостра кишкова інфекція.