Учнів не стали госпіталізувати, відпустивши їх лікуватися амбулаторно.

На Сумщині зафіксовано спалах кишкової інфекції в одній зі шкіл - до медиків звернулися вже понад три десятки осіб.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Спалах стався у Попівській сільській раді 16 вересня. До лікарів вже звернулася 31 особа (зокрема 26 дітей та 5 дорослих) з Попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів.

Всі вони повідомили про блювоту, нудоту, рідкі випорожнення або болі в животі. Стан тих, хто звернувся оцінюється як легкий, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Читайте такожНа Прикарпатті в дитячому таборі отруїлися п'ятеро підлітківМедики встановили попередній діагноз - це гостра кишкова інфекція або COVID-19.

У зв'язку з тим, що трапилося, навчання в школі перевели на дистанційну форму, а головне обласне управління Держпродспоживслужби почало санітарно-епідеміологічне розслідування, призначивши інспекцію в шкільну їдальню.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інше отруєння - у шести вихованців дитсадка у віці 4-5 років в місті Чорноморськ Одеської області діагностували гостра кишкова інфекція.

Автор: Станіслав Кожемякін