Поліція почала перевірку за фактом отруєння дітей.

У місті Чорноморськ Одеської області харчове отруєння отримали шість вихованців дитсадка.

Як передали у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на поточному тижні в місцевий медичний заклад звернулися батьки хворих дітей.

За попередніми даними, у дітей у віці 4-5 років – гостра кишкова інфекція.

"Їм надали необхідну медичну допомогу, зараз діти знаходяться вдома", - заявили в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням"). За даним фактом проводиться перевірка. Встановлюється, за яких обставин отруїлися малолітні діти.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку. Всього захворіли 92 дитини і один дорослий. До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

За фактом отруєння поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням").

Сьогодні стало відомо, що всіх дітей вже виписали з лікарні.

Автор: Лариса Козова