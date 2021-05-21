Хлопець кілька днів тому пішов з гуртожитку і не повернувся.

На Сумщині з річки виловили тіло 20-річного громадянина Індії на ім’я Чаухан Манн, який безвісти зник три дні назад.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

19 травня до поліції надійшло повідомлення про, те що 20-річний хлопець кілька днів тому пішов з гуртожитку і до теперішнього часу не повернувся.

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Поліцейські прочісували територію міста, опитували знайомих та сусідів розшукуваного. Вже на третій день пошуків хлопця виявили без ознак життя у річці Псел. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко