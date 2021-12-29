Нападник забрав у подружжя мобільний телефон та банківську картку, а тікаючи, підпалив веранду будинку.

На Сумщині до 7,5 років позбавлення волі засудили псевдофельдшера, який під виглядом вакцини від COVID-19 вколов пенсіонерам снодійне з метою пограбування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у травні в селі Озаричі Конотопського району в будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який назвався фельдшером та запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони перебувають в зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але "фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Чоловік почекав, доки вони заснуть, і почав шукати у їхніх речах гроші та інші цінності.

"Коли 79-річна жінка отямилася, нападник став завдавати їй ударів та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон та банківську картку. А тікаючи, підпалив веранду, аби таким чином приховати свій злочин. Пенсіонерам вдалося загасити пожежу та викликати поліцію", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. У нього було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Суд визнав чоловіка винним у розбійному нападі на родину пенсіонерів, підпалі їхнього будинку та викраденні документів (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу). Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

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