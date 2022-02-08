Хлопчик випадково потрапив у стару копанку, коли катався на санчатах.

У Вінницькій області 11-річна дівчинка врятувала молодшого братика, який випадково потрапив у стару копанку під час катання на санчатах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку води було по коліна, але за кілька секунд одежа намокла і хлопчика почало затягувати у холодний мул. Захар не відчував дна ногами й почав гукати на допомогу. На крик прибігла старша сестричка Ангеліна.

"Підбігла до нього. В мене був його телефон. Я подзвонила до його мами", - розповідає дівчинка.

Хоча діти були налякані, але зметикували, як потрібно рятуватися.

"Коли куртка трохи намокала, воно начало рватись, я сказав що вона дала мені палку, щоб вона трималась за дерево", - пригадує Захар.

Куртка Захара намокала все більше. Дівчинці було вкрай важко втримати братика, але вона розуміла, що на кону його життя.

"Дала йому палку, трималась за гілку, однією рукою тримала палку... Я вже думала, або я зараз за ним піду у воду, або просто відпущу палку. Я старалась триматись, але вже сил не було", - каже дівчинка.

Мама хлопчика спочатку подумала, що діти жартують, але кинулась на допомогу, коли у слухавці почула крик.

"Я не повірила, бо там нема куди, ми не знали, що там є така викопана яма. Захар злякався. Він одразу був по пояс у воді, а вона каже, що я бачу, що він починає глибше і глибше", - каже мама хлопчика Тетяна.

Ангеліна тримала Захара майже півгодини. Потім примчали мама та сусіди й разом витягли хлопчика з крижаної води.

"Ми привезли його додому. Душ теплий, витерли горілкою, що було. Чай, обкутали, але нічого, Богу дякувати, все добре зараз", - додає жінка.

Копанка, в яку потрапив хлопчик, затягнута болотом та закинута сміттям. У ній за лічені секунди зникає триметрова палиця. Місцеві кажуть, колись цю яму вирили на місці джерела, аби поливати яблуневі сади, а потім закинули.

"Там не менше як метрів 6, це законно, це торік тільки знову її прокопали, тут дуже глибоко. Там джерельна вода, тут була колись криниця", - розповідає місцева мешканка.

Рятувальники зазначили, що діти діяли правильно.

"Якби Ангелінка подала руку, вона не могла б зачепитись іншою рукою, тому що дуже слизько, вона могла б піти слідом за хлопчиком. Необхідно не кидатись на порятунок, якщо не впевнені у власних силах, необхідно зателефонувати і використовувати підручні засоби, щоб вони слугували як рятівна мотузка, як соломинка", - пояснюють рятувальники.

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