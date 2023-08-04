Жінка померла в кареті "швидкої".

На Закарпатті у селі Кваси одна жінка загинула та дві постраждали внаслідок падіння з мосту.

Як повідомили у ДСНС, 3 серпня о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району.

"Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку", - розповіли деталі у ДСНС.

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Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі "швидкої". Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

Інциденти з падінням мостів на Закарпатті

25 липня на Закарпатті впав міст з автівками. Мосту через річку Тересва вже 66 років, але його жодного разу капітально не ремонтували. З 2018 року він перебував в аварійному стані, ним не можна було проїжджати транспорту вагою понад 7 тонн. Але в той день на нього заїхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн. Обвалилися три секції аварійного мосту, а разом з ними вантажівка та легковий автомобіль. Тоді постраждали 5 людей.

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