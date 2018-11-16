У Києві біля метро "Дарниця" обвалився міст - ЗМІ (фото, відео)

Провал зайняв майже всю ширину тротуару. Лагодити міст почали тільки опівдні.

У п'ятницю, 16 листопада, в Києві на вулиці Будівельників провалився міст. Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро «Дарниця».

Про це повідомляє "Інформатор".

За словами працівників комунальної служби, лоплу плиту і яму на тротуарі виявили ще близько 8:00 під час планового об'їзду. Однак, як з'ясувалося пізніше, лагодити міст почали тільки опівдні. Провал зайняв майже всю ширину тротуару. Смуга в бік бульвару Перова перекрита для руху транспорту.

Розірваної плити на місці вже не було, так як співробітники дорожньої служби заходилися на її місце встановлювати нову. Рух по мосту в першій смузі також обмежили, проте комунальники стверджують, що це на кілька годин, а проїзд до вечора відновлять. Також, на їхню думку, таку деформацію могла викликати важка техніка, наприклад, снігоприбиральна машина, яка ймовірно заїхала на тротуар.

В той же час, в "Київавтодорі" заявили, що інформація про руйнування мосту не відповідає дійсності. На шляхопроводі проводяться роботи з ремонту тротуару, які буде завершено вже сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, при будівництві підходів до ж/д частині Кримського мосту сталася аварія.